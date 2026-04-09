Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
|Rentabler Home Depot-Einstieg?
|
09.04.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 355,39 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 28,138 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 458,90 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 08.04.2026 auf 336,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,41 Prozent verringert.
Am Markt war Home Depot jüngst 318,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Home Depot
|
09.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.04.26
|NYSE-Handel: Dow Jones schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.04.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.at)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
08.04.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
02.04.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Home Depot
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Home Depot
|290,25
|-0,12%