Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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Rentabler Home Depot-Einstieg? 09.04.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr bedeutet

Bei einem frühen Investment in Home Depot-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Home Depot-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 355,39 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Home Depot-Aktie investierten, hätten nun 28,138 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 458,90 USD, da sich der Wert einer Home Depot-Aktie am 08.04.2026 auf 336,16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,41 Prozent verringert.

Am Markt war Home Depot jüngst 318,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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