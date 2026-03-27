Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Hochrechnung 27.03.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Honeywell von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Honeywell-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Honeywell-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 99,94 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 10,006 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.03.2026 2 253,11 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,17 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 125,31 Prozent.

Honeywell wurde am Markt mit 143,32 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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