Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Honeywell-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 199,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,020 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.03.2026 auf 238,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 196,67 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 19,67 Prozent gleich.

Honeywell war somit zuletzt am Markt 155,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at