Honeywell Aktie

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WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Lohnender Honeywell-Einstieg? 13.03.2026 16:04:05

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Honeywell-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Honeywell-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 182,08 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Honeywell-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,921 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 233,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 818,58 USD wert. Damit wäre die Investition um 28,19 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Honeywell betrug jüngst 148,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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