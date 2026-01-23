Honeywell Aktie

Honeywell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

Honeywell-Performance 23.01.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Honeywell-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Honeywell-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 190,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,244 Honeywell-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.01.2026 1 166,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,54 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 166,92 USD entspricht einer Performance von +16,69 Prozent.

Der Börsenwert von Honeywell belief sich zuletzt auf 139,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Honeywell

