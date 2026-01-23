Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Honeywell-Performance
|
23.01.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die Honeywell-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 190,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,244 Honeywell-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.01.2026 1 166,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,54 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 166,92 USD entspricht einer Performance von +16,69 Prozent.
Der Börsenwert von Honeywell belief sich zuletzt auf 139,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Honeywell
|
16:04
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.at)
|
16.01.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
15.01.26
|Honeywell-Tochter strebt in den USA an die Börse - D-Wave-Aktie in Gefahr? (finanzen.at)