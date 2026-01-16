Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 3 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Honeywell-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Honeywell-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 204,25 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,490 Honeywell-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.01.2026 auf 215,02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,27 Prozent angewachsen.

Honeywell wurde jüngst mit einem Börsenwert von 135,33 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at