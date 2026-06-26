Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Honeywell-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Honeywell-Anteile an diesem Tag bei 213,46 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Honeywell-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 46,847 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 832,94 USD, da sich der Wert eines Honeywell-Papiers am 25.06.2026 auf 231,24 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 8,33 Prozent.

Der Marktwert von Honeywell betrug jüngst 144,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at