Honeywell Technologies Aktie

Honeywell Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870153 / ISIN: US4385161066

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Performance im Blick 03.07.2026 16:04:12

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Honeywell Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Honeywell Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.07.2023 wurden Honeywell Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Honeywell Technologies-Aktie betrug an diesem Tag 196,41 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,509 Honeywell Technologies-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 118,23 USD, da sich der Wert eines Honeywell Technologies-Anteils am 26.06.2026 auf 232,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,23 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Honeywell Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 147,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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