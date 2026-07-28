Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in IBM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der IBM-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 154,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in IBM-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,649 IBM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 216,28 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,26 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 40,26 Prozent vermehrt.

Insgesamt war IBM zuletzt 201,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at