IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

Lohnendes IBM-Investment? 27.01.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in IBM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades IBM-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 134,39 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,441 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 2 205,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 296,33 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 120,50 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von IBM betrug jüngst 275,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

