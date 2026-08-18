Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IBM gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 133,27 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in IBM-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,750 IBM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,72 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 17.08.2026 auf 228,85 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 171,72 USD, was einer positiven Performance von 71,72 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete IBM eine Marktkapitalisierung von 220,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at