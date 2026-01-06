Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen IBM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das IBM-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die IBM-Aktie bei 123,54 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,094 IBM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 05.01.2026 auf 294,97 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 387,61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 138,76 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete IBM eine Marktkapitalisierung von 272,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at