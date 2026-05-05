IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Lohnende IBM-Anlage? 05.05.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IBM gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 139,96 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die IBM-Aktie investiert hat, hat nun 0,714 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.05.2026 auf 229,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,96 USD wert. Damit wäre die Investition 63,96 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 218,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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