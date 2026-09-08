IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Hochrechnung
|
08.09.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden IBM-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 147,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,677 IBM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 04.09.2026 auf 234,89 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 159,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +59,05 Prozent.
Am Markt war IBM jüngst 221,28 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
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