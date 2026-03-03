IBM Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 116,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,855 IBM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 239,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,73 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 223,21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
