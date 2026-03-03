IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
IBM-Anlage 03.03.2026 16:05:13

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IBM von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen IBM-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das IBM-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 116,92 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,855 IBM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 239,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204,73 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 104,73 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 223,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

mehr Nachrichten