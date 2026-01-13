IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Lukrative IBM-Anlage?
|
13.01.2026 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem IBM-Papier statt. Zur Schlussglocke war die IBM-Aktie an diesem Tag 125,34 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 79,784 IBM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 906,97 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 12.01.2026 auf 312,18 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 149,07 Prozent gleich.
Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 284,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
