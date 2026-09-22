IBM Aktie

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WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Hochrechnung 22.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen IBM-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

IBM-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die IBM-Aktie bei 149,17 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die IBM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 67,038 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.09.2026 15 548,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 231,93 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 55,48 Prozent zugenommen.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 216,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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