Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IBM-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 140,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die IBM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,098 IBM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 305,74 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 170,06 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 117,01 Prozent gleich.

IBM wurde am Markt mit 285,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at