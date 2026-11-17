Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IBM gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der IBM-Anteile betrug an diesem Tag 152,70 USD. Bei einem IBM-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,549 IBM-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen IBM-Papiere wären am 16.11.2026 1 588,19 USD wert, da der Schlussstand 242,51 USD betrug. Mit einer Performance von +58,82 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war IBM zuletzt 233,36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at