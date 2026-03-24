IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende IBM-Anlage? 24.03.2026 16:04:04

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in IBM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die IBM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 125,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IBM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,798 IBM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 198,29 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 23.03.2026 auf 248,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,29 Prozent.

IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 232,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)

mehr Nachrichten