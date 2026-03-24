IBM Aktie
WKN: 851399 / ISIN: US4592001014
|Lohnende IBM-Anlage?
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24.03.2026 16:04:04
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 3 Jahren verdient
Die IBM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die IBM-Anteile bei 125,29 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das IBM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,798 IBM-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 198,29 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 23.03.2026 auf 248,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,29 Prozent.
IBM erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 232,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
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