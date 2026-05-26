IBM Aktie

IBM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851399 / ISIN: US4592001014

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Frühe Anlage 26.05.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in IBM-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades IBM-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 137,01 USD. Bei einem IBM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,730 IBM-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 185,28 USD, da sich der Wert eines IBM-Anteils am 22.05.2026 auf 253,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,28 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete IBM eine Marktkapitalisierung von 238,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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