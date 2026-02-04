Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lohnendes Johnson Johnson-Investment?
|
04.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Johnson Johnson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 Johnson Johnson-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 224,35 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 03.02.2026 auf 233,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124,35 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Johnson Johnson betrug jüngst 555,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
