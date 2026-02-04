Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Johnson Johnson-Investment? 04.02.2026 16:04:22

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Johnson Johnson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,90 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Johnson Johnson-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,962 Johnson Johnson-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 224,35 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 03.02.2026 auf 233,10 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 124,35 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Johnson Johnson betrug jüngst 555,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

mehr Nachrichten