Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Rentabler Johnson Johnson-Einstieg?
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15.04.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 165,84 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 6,030 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.04.2026 auf 240,10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 447,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,78 Prozent erhöht.
Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 573,15 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
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