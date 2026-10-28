Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Lohnender Johnson Johnson-Einstieg? 28.10.2026 16:03:51

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Johnson Johnson-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Johnson Johnson-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 145,60 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,681 Johnson Johnson-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 456,73 USD, da sich der Wert einer Johnson Johnson-Aktie am 27.10.2026 auf 268,73 USD belief. Damit wäre die Investition um 84,57 Prozent gestiegen.

Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 647,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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