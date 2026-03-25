Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lukratives Johnson Johnson-Investment?
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25.03.2026 16:04:13
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Johnson Johnson-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 161,97 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie investierten, hätten nun 6,174 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 452,55 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 24.03.2026 auf 235,27 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 452,55 USD, was einer positiven Performance von 45,26 Prozent entspricht.
Am Markt war Johnson Johnson jüngst 566,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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