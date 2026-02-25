Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Hochrechnung
|
25.02.2026 16:04:28
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 162,76 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,614 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 151,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 246,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,31 Prozent.
Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 592,05 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
Analysen zu Johnson & Johnson
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Johnson & Johnson
|207,35
|-0,72%
