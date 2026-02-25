Johnson & Johnson Aktie

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

Hochrechnung 25.02.2026 16:04:28

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Johnson-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 162,76 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hat, hat nun 0,614 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.02.2026 151,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 246,28 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +51,31 Prozent.

Der Johnson Johnson-Wert an der Börse wurde auf 592,05 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Johnson & Johnson 207,35 -0,72% Johnson & Johnson

