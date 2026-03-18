Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Johnson Johnson-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 152,38 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,656 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 156,26 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Papiers am 17.03.2026 auf 238,11 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 156,26 USD entspricht einer Performance von +56,26 Prozent.

Jüngst verzeichnete Johnson Johnson eine Marktkapitalisierung von 573,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at