Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Langfristige Anlage
|
17.12.2025 16:04:30
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 146,41 USD wert. Bei einem Johnson Johnson-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,683 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.12.2025 142,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 209,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,95 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich zuletzt auf 517,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
