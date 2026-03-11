Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Johnson Johnson-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Johnson Johnson-Anteile an diesem Tag bei 165,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 60,292 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (243,71 USD), wäre das Investment nun 14 693,72 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 46,94 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Johnson Johnson einen Börsenwert von 585,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at