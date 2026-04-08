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Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Frühes Investment 08.04.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Johnson-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 150,00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,667 Johnson Johnson-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.04.2026 auf 238,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158,94 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,94 Prozent angewachsen.

Johnson Johnson war somit zuletzt am Markt 580,15 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

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