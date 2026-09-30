Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Hochrechnung 30.09.2026 16:03:40

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Johnson-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Johnson Johnson-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Johnson Johnson-Papier letztlich bei 155,75 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Johnson Johnson-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,421 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 1 717,95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,57 USD belief. Mit einer Performance von +71,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Johnson Johnson belief sich jüngst auf 655,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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