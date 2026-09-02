Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Johnson Johnson-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Johnson Johnson-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.09.2023 wurde das Johnson Johnson-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 160,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Johnson Johnson-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,623 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 168,99 USD, da sich der Wert eines Johnson Johnson-Anteils am 01.09.2026 auf 271,19 USD belief. Mit einer Performance von +68,99 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Johnson Johnson bezifferte sich zuletzt auf 642,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at