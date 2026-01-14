Johnson & Johnson Aktie

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

Johnson Johnson-Performance im Blick 14.01.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätte eine Investition in Johnson Johnson von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Johnson Johnson-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Johnson Johnson-Aktie an diesem Tag bei 144,75 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Johnson Johnson-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,691 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 147,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 213,65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 47,60 Prozent gleich.

Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 505,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com

Nachrichten zu Johnson & Johnson

