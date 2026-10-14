Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Johnson Johnson-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 117,56 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,851 Johnson Johnson-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 248,61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 111,47 Prozent vermehrt.

Alle Johnson Johnson-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 630,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at