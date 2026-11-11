Johnson & Johnson Aktie

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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Hochrechnung 11.11.2026 16:03:53

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Johnson Johnson-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 118,47 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 8,441 Johnson Johnson-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 280,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 370,05 USD wert. Damit wäre die Investition 137,01 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Johnson Johnson eine Börsenbewertung in Höhe von 675,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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