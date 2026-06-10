Johnson & Johnson Aktie

Johnson & Johnson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Lohnende Johnson Johnson-Investition? 10.06.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Johnson Johnson-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 160,01 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,625 Johnson Johnson-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 09.06.2026 148,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 237,00 USD belief. Damit wäre die Investition um 48,12 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Johnson Johnson einen Börsenwert von 559,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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