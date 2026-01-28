Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Lukrativer Johnson Johnson-Einstieg?
|
28.01.2026 16:04:30
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Johnson Johnson von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Johnson Johnson-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Johnson Johnson-Papier an diesem Tag bei 169,16 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,116 Johnson Johnson-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Johnson Johnson-Aktie auf 224,44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 267,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 32,68 Prozent erhöht.
Insgesamt war Johnson Johnson zuletzt 532,61 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: josefkubes / Shutterstock.com
