JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Rentable JPMorgan Chase-Anlage? 07.10.2026 16:03:41

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,11 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 146,821 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 48 638,97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 331,28 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 386,39 Prozent.

Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 880,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

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