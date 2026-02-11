JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Performance im Blick
|
11.02.2026 16:04:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 141,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,090 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 10.02.2026 2 256,66 USD wert, da der Schlussstand 318,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,67 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 872,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
16:02
|NYSE-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
10.02.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.02.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
09.02.26
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.02.26
|Gute Stimmung in New York: So performt der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
06.02.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag im Minus (finanzen.at)