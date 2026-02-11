Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 141,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,090 JPMorgan Chase-Aktien im Depot. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 10.02.2026 2 256,66 USD wert, da der Schlussstand 318,28 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 125,67 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete JPMorgan Chase eine Marktkapitalisierung von 872,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at