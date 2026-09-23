JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lukrativer JPMorgan Chase-Einstieg?
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23.09.2026 16:03:58
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das JPMorgan Chase-Papier 145,73 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,686 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 233,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340,00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 133,31 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 933,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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