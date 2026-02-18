JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Rentables JPMorgan Chase-Investment?
|
18.02.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in JPMorgan Chase-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,686 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 17.02.2026 21 095,54 USD wert, da der Schlussstand 307,13 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 110,96 Prozent.
JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 815,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
