JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables JPMorgan Chase-Investment? 18.02.2026 16:04:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen JPMorgan Chase-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145,59 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in JPMorgan Chase-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,686 JPMorgan Chase-Aktien. Die gehaltenen JPMorgan Chase-Anteile wären am 17.02.2026 21 095,54 USD wert, da der Schlussstand 307,13 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 110,96 Prozent.

JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 815,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten