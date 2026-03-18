JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lohnendes JPMorgan Chase-Investment?
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18.03.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der JPMorgan Chase-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 157,65 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das JPMorgan Chase-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,634 JPMorgan Chase-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 17.03.2026 181,98 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 286,89 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +81,98 Prozent.
Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 773,08 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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