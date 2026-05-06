JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|JPMorgan Chase-Performance im Blick
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06.05.2026 16:04:08
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
Das JPMorgan Chase-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 136,74 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,313 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 262,69 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 05.05.2026 auf 309,40 USD belief. Das entspricht einem Plus von 126,27 Prozent.
Der Marktwert von JPMorgan Chase betrug jüngst 825,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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