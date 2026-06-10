JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Lohnendes JPMorgan Chase-Investment?
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10.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde die JPMorgan Chase-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 160,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das JPMorgan Chase-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,623 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 194,95 USD, da sich der Wert einer JPMorgan Chase-Aktie am 09.06.2026 auf 312,70 USD belief. Mit einer Performance von +94,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 834,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com
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