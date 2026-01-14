Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen

JPMorgan Chase-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 143,01 USD. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,699 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 217,40 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 13.01.2026 auf 310,90 USD belief. Damit wäre die Investition 117,40 Prozent mehr wert.

Am Markt war JPMorgan Chase jüngst 883,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at