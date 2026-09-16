JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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Langfristige Investition 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in JPMorgan Chase eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der JPMorgan Chase-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 309,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 32,343 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 352,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 400,43 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 11 400,43 USD, was einer positiven Performance von 14,00 Prozent entspricht.

Alle JPMorgan Chase-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 929,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TK Kurikawa / Shutterstock.com

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