Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient
Am 28.01.2016 wurden JPMorgan Chase-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 57,28 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 174,581 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 300,31 USD gerechnet, wäre die Investition nun 52 428,42 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 424,28 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von JPMorgan Chase belief sich jüngst auf 817,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
