JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Performance im Blick
|
15.07.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient
Am 15.07.2016 wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,812 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 342,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 53 426,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 434,26 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 895,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
15.07.26
|Pluszeichen in New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
14.07.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
14.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.07.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
14.07.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
14.07.26
|Ausblick: JPMorgan Chase veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
09.07.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones klettert am Nachmittag (finanzen.at)