Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in JPMorgan Chase-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 15.07.2016 wurde das JPMorgan Chase-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,18 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 155,812 JPMorgan Chase-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 342,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 53 426,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 434,26 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte JPMorgan Chase einen Börsenwert von 895,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at