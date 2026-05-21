Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet McDonalds Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds am 20.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 7,17 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die McDonalds-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 5,75 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von McDonalds beläuft sich auf 5,12 Mrd. USD. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,03 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Die McDonalds-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via New York bei 280,27 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet das McDonalds-Papier eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Damit stieg die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 2,34 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der McDonalds-Aktienkurs via New York um 3,14 Prozent gesunken. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite gemessen an einer Performance von -0,791 Prozent dennoch stärker zugenommen als der McDonalds-Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Dividenden-Titel McDonalds

Für 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Erhöhung der Dividende auf 7,50 USD aus. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent steigen.

Basisdaten von Dividenden-Titel McDonalds

Der Börsenwert des Dow Jones 30 Industrial-Unternehmens McDonalds beläuft sich aktuell auf 199,047 Mrd. USD. Das McDonalds-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 25,57. Im Jahr 2025 erwirtschaftete McDonalds einen Umsatz von 26,885 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 11,95 USD.

Redaktion finanzen.at