Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden McDonalds-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das McDonalds-Papier letztlich bei 122,56 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die McDonalds-Aktie investierten, hätten nun 8,159 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 286,80 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 20.05.2026 auf 280,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 128,68 Prozent zugenommen.

McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 199,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at